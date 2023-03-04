«Монца» продлила серию неудач «Эмполи»

В 25-м туре Серии А встретились середняки «Монца» и «Эмполи», который очень давно не знает радости побед. Первый тайм остался за хозяевами после удара Патрика Чиурриа на 19-й минуте. Сразу после перерыва Мартин Сатриано добавил мяч в сетку головой после отскока. Решающим моментом стал угловой у ворот «Эмполи», после навеса Армандо Иццо здорово сыграл вверху и вырвал победу (2:1).
«Монца» вышла на девятое место, соперник - делит 12-е место.
Протокол игры
|(1:0) Чиурриа Патрик19'
|51'Сатриано Мартин (1:1)
|(2:1) Иццо Армандо67'
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо•Мари Пабло•Кальдирола Лука•Биринделли Самуэле 45'71' (Колпани Андреа (71') •Аугусто Карлос64' (Карбони Франко (64') •Пессина Маттео• 49'Сенси Стефано64' (Мачин Хосе (64') •Чиурриа Патрик•Капрари Джанлука82' (Валоти Матиа (82') •Петанья Андреа82' (Гюткьяр Кристиан (82')
Перизан Самуэле•Стоянович Петар•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Паризи Фабьяно 34'87' (Какаче Либерато (87') •Акпа-Акпро Жан-Даниэль 45'87' (Виньято Эмануэль (87') •Марин Рэзван• 53'Бандинелли Филиппо72' (Пьяца Марко (72') •Бальданци Томмазо72' (Фаццини Якопо (72') •Капуто Франческо80' (Пикколи Роберто (80') •Сатриано Мартин
04 марта. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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