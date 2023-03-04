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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» продлила серию неудач «Эмполи»

04 Марта 2023 • 19:00 Комментировать
Монца
2:1
Эмполи
окончен

В 25-м туре Серии А встретились середняки «Монца» и «Эмполи», который очень давно не знает радости побед. Первый тайм остался за хозяевами после удара Патрика Чиурриа на 19-й минуте. Сразу после перерыва Мартин Сатриано добавил мяч в сетку головой после отскока. Решающим моментом стал угловой у ворот «Эмполи», после навеса Армандо Иццо здорово сыграл вверху и вырвал победу (2:1).

«Монца» вышла на девятое место, соперник - делит 12-е место.

Протокол игры  
Монца2:1Эмполи
(1:0) Чиурриа Патрик19'  
  51'Сатриано Мартин (1:1)
(2:1) Иццо Армандо67'  
Ди Грегорио МикелеИццо АрмандоМари ПаблоКальдирола ЛукаБиринделли Самуэле  45' 71' (Колпани Андреа ( 71') Аугусто Карлос 64' (Карбони Франко ( 64') Пессина Маттео  49'Сенси Стефано 64' (Мачин Хосе ( 64') Чиурриа ПатрикКапрари Джанлука 82' (Валоти Матиа ( 82') Петанья Андреа 82' (Гюткьяр Кристиан ( 82')
Запасные: Коломбо ЛеонардоМарлонСоррентино АлессандроБарберис АндреаВиньято СамуэлеАнтов ВалентинКраньо АлессиоД'Аллесандро Марко
Перизан СамуэлеСтоянович ПетарИсмайли АрдианЛуперто СебастьяноПаризи Фабьяно  34' 87' (Какаче Либерато ( 87') Акпа-Акпро Жан-Даниэль  45' 87' (Виньято Эмануэль ( 87') Марин Рэзван  53'Бандинелли Филиппо 72' (Пьяца Марко ( 72') Бальданци Томмазо 72' (Фаццини Якопо ( 72') Капуто Франческо 80' (Пикколи Роберто ( 80') Сатриано Мартин
Запасные: Дельи Инноченти ДуччоВалюкевич СебастьянХаас НиколасГрасси АльбертоХендерсон ЛиамЭбюэхи ТайроннТонелли ЛоренцоУйкани СамирДе Винтер Кони
04 марта. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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