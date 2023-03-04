«Монца» продлила серию неудач «Эмполи»

В 25-м туре Серии А встретились середняки «Монца» и «Эмполи», который очень давно не знает радости побед. Первый тайм остался за хозяевами после удара Патрика Чиурриа на 19-й минуте. Сразу после перерыва Мартин Сатриано добавил мяч в сетку головой после отскока. Решающим моментом стал угловой у ворот «Эмполи», после навеса Армандо Иццо здорово сыграл вверху и вырвал победу (2:1).

«Монца» вышла на девятое место, соперник - делит 12-е место.