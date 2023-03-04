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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший футболист римского «Лацио» нашёл себе пристанище в Латвии

04 Марта 2023 • 20:05 Комментировать

Бывший камерунский полузащитник итальянского «Лацио» Джозеф Минала в свое время получил достаточно сомнительную известность после того, как была опубликована информация о том, что в то время как по паспорту ему 17 лет, на самом деле... 42 года.

Скандал вряд ли помог Минала удержаться в составе «Лацио», позже он поиграл за «Салернитану», а в последнее время играл за «Олбию» в одной из низших итальянских лиг.

Как стало известно сейчас, 26-летний футболист продолжит карьеру в латвийском футболе - контракт с ним подписала «Лиепая».

Уже на следующей неделе в Латвии стартует местный чемпионат - «Вирслига». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Джозеф Минала
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