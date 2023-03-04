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Чемпионат Италии. Серия А

Булыкин не верит, что Миранчук может быть признан лучшим игроком февраля в Серии А

04 Марта 2023 • 18:39 Комментировать
Торино
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Болонья
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06.03 22:45

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, сможет ли полузащитник «Торино» Алексей Миранчук стать лучшим игроком месяца в Серии А.

«Думаю, он не выиграет номинацию «игрок месяца». Смотрю иногда его матчи, радует, что он находит себя и получает больше игрового времени. Когда он станет одним из лидеров команды, тогда скажем, что он красавчик», — приводит слова Булыкина Metaratings.

Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек попал в список претендентов на звание лучшего игрока февраля в чемпионате Италии.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Дмитрий Булыкин Алексей Миранчук
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