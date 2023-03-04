Итальянский журналист: «Миранчук ни в чём не уступает Осимхену, Кварацхелии и ди Марии»

Итальянский журналист Марио Пальяра прокомментировал новость о том, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук номинирован на звание лучшего игрока февраля в итальянской Серии А.

По мнению Пальяры, россиянин достоин получить эту награду, так как прямо сейчас он является лидером «Торино» и открытием всей лиги

«Миранчук — главный герой «Торино» сейчас. Его номинация на звание одного из лучших игроков февраля в Серии А абсолютно заслужена», — цитирует журналиста Sport24.

Также Пальяра подчеркнул, что Миранчук ни в чём не уступает другим номинантам — Анхелю ди Марии, Виктору Осимхену и Хвиче Кварацхелии.

В текущем сезоне россиянин провёл за «Торино» 20 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.