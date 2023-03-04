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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов продлить контракт с ди Марией

04 Марта 2023 • 14:30 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария может остаться в «Ювентусе» на следующий сезон. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб готов предложить 35-летнему аргентинцу новый контракт. Переговоры уже идут, и предпосылки хорошие. Отмечается, что семья ди Марии хотела бы остаться в Турине.

За «Ювентус» Анхель ди Мария провёл 22 матча. В них аргентинец записал на свой счёт семь голов и семь результативных передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Анхеля ди Марию в 10 миллионов евро.

В настоящий момент «Ювентус» готовится к воскресному гостевому матчу чемпионата Италии против «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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Комментарии (1)
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ЮвиК
04 Марта 2023 в 16:10
Пока нет замены на эту позицию, можно и продлить на сезон.
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