«Ювентус» готов продлить контракт с ди Марией

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария может остаться в «Ювентусе» на следующий сезон. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб готов предложить 35-летнему аргентинцу новый контракт. Переговоры уже идут, и предпосылки хорошие. Отмечается, что семья ди Марии хотела бы остаться в Турине.

За «Ювентус» Анхель ди Мария провёл 22 матча. В них аргентинец записал на свой счёт семь голов и семь результативных передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Анхеля ди Марию в 10 миллионов евро.

В настоящий момент «Ювентус» готовится к воскресному гостевому матчу чемпионата Италии против «Ромы».