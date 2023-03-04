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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Лацио»: «Миранчук ещё не заслужил получить награду лучшего игрока Серии А»

04 Марта 2023 • 13:33 Комментировать
Торино
...
Болонья
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06.03 22:45

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре прокомментировал новость о том, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук номинирован на звание лучшего игрока февраля в Серии А.

По мнению Таре, хоть Миранчук и раскрылся в туринском клубе, пока он не заслуживает стать лучшим игроком чемпионата Италии.

«Алексей ещё не заслужил получить награду лучшего игрока Серии А. Он хороший и талантливый футболист, но пока не показал максимум своих возможностей», — приводит слова Таре Sport24.

Напомним, что помимо Миранчука, на звание лучшего игрока февраля номинированы футболисты «Наполи» Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен, а также игрок «Лечче» Федерико Баскиротто и Анхель ди Мария из «Ювентуса».

В феврале «Миранчук» провёл за «Торино» четыре матча и отметился в них одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Торино Игли Таре Алексей Миранчук
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