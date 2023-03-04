Спортивный директор «Лацио»: «Миранчук ещё не заслужил получить награду лучшего игрока Серии А»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре прокомментировал новость о том, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук номинирован на звание лучшего игрока февраля в Серии А.

По мнению Таре, хоть Миранчук и раскрылся в туринском клубе, пока он не заслуживает стать лучшим игроком чемпионата Италии.

«Алексей ещё не заслужил получить награду лучшего игрока Серии А. Он хороший и талантливый футболист, но пока не показал максимум своих возможностей», — приводит слова Таре Sport24.

Напомним, что помимо Миранчука, на звание лучшего игрока февраля номинированы футболисты «Наполи» Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен, а также игрок «Лечче» Федерико Баскиротто и Анхель ди Мария из «Ювентуса».

В феврале «Миранчук» провёл за «Торино» четыре матча и отметился в них одной голевой передачей.