Экс-игрок «Ромы» задержан с наркотиками

19-летний защитник Абдураман Диаби, поигравший в чемпионате Италии за «Рому» и «Верону», был задержан правоохранительными органами. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, полицейские обнаружили у футболиста наркотические вещества.

Уже прошло первое слушание по этому делу. Абдурамана поместили под домашний арест. Источник отмечает, что это не первое задержание футболиста с наркотиками.

Диаби является воспитанником академии римского клуба. В январе защитник заключил трудовое соглашение с «Вероной». Трансферная стоимость юного футболиста оценивается в 25 тысяч евро.