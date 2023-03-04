«Интер» сделает предложение полузащитнику «Барселоны»

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси может покинуть каталонскую «Барселону» по завершении нынешнего сезона и вернуться в итальянский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты Get Italian Football News.

По данным источника, в услугах африканца заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» планируют арендовать игрока на следующий сезон с правом последующего выкупа.

Напомним, что Кесси перешел в «Барселону» из «Милана» летом прошлого года. В текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний футболист провел 15 матчей, сделал результативную передачу и получил четыре желтые карточки.