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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» сделает предложение полузащитнику «Барселоны»

04 Марта 2023 • 12:37 Комментировать (1)

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси может покинуть каталонскую «Барселону» по завершении нынешнего сезона и вернуться в итальянский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты Get Italian Football News.

По данным источника, в услугах африканца заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» планируют арендовать игрока на следующий сезон с правом последующего выкупа.

Напомним, что Кесси перешел в «Барселону» из «Милана» летом прошлого года. В текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний футболист провел 15 матчей, сделал результативную передачу и получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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InterSan
04 Марта 2023 в 12:54
Отличный вариант для команды. Брозовича, легенду Клуба, наверное придется продать, если хорошо предложат, а на его место условно бесплатный Кесси.
Как ни обидно, но деньги решают.
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