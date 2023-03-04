Раскрыты детали нового контракта Чалханоглу с «Интером»

В ближайшем будущем миланский «Интер» и турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу подпишут новое трудовое соглашение. Инсайдер Николо Скира разузнал о деталях предстоящей сделки.

Согласно сведениям инсайдера, новый контракт 29-летнего хавбека с «нерадзурри» будет рассчитан до середины 2026 года. Заработная плата Чалханоглу составит 5,5 миллиона евро за сезон. Также в контракте предусмотрены бонусные выплаты в размере 500 тысяч евро в год.

Срок действующего контракта Хакана с итальянским грандом истекает по завершении сезона-2023/2024.

В нынешней кампании полузащитник принял участие в 32 поединках на клубном уровне, забил три мяча и сделал шесть голевых передач.