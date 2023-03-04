Тохир: «Пока не знаю, куплю ли другой клуб»

Мы уже сообщали о том, что бывший президент миланского «Интера» Эрик Тохир стал руководителем индонезийской федерации футбола, и журналисты спросили его, планирует ли он в будущем вернуть себе статус владельца клуба - необязательно «Интера», конечно же. Тохир ответил, что пока таких планов у него нет.

- Я даже не думаю об этом сейчас, потому что концентрируюсь на делах в Индонезии. Для «Интера» или другого клуба их Европы пришлось бы находиться в Европе, а я хочу сейчас находиться в своей стране, и помогать ей. Так что сейчас я - всего лишь болельщик. «Интера», конечно же, - цитирует слова Тохира итальянское новостное агентство ITASportPress.