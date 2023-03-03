Эдоардо Рейя, бывший наставник «Наполи», «Лацио», а также «Аталанты» из Бергамо, отныне работает в соседней Словении - он возглавил клуб «НД Горица», который сейчас занимает последнее место в турнирной таблице словенского чемпионата. Соответственно, перед тренером стоит задача вытащить команду из опасной зоны. Ранее 77-летний Рейя работал наставником албанской сборной, но в январе его контракт истек. Вместе с Рейей в словенском клубе будут работать и представители его штаба, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress - Серджио Поррини и Луиджи Феббрари.
Бывший наставник «Наполи» и «Лацио» нашёл себе работу в Словении
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