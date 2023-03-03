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Пейчинович: «Говорил, у Алексея Миранчука большое будущее»

03 Марта 2023 • 17:08 Комментировать

Сербский футболист Неманья Пейчинович, с 2014 по 2018 год защищавший цвета московского «Локомотива», прокомментировал развитие карьеры своего бывшего одноклубника Алексея Миранчука.

«Раньше, когда Лёша Миранчук только начинал в «Локомотиве», говорил, у этого футболиста большое будущее. Нужно было время для этого, что зависит от игрока и его понимания футбола», - приводит слова Пейчиновича Sport24.

Спортсмен заявил, что очень хотел бы, чтобы Алексей Миранчук выиграл звание лучшего игрока «Торино» по итогам сезона и в дальнейшем ни в коем случае не останавливался в своём развитии.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Неманья Пейчинович Алексей Миранчук
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