​Смоллинг отказал «Роме» и может перейти в другой топ-клуб Серии А

Защитник Крис Смоллинг отказался от предложения «Ромы» по новому контракту. «Волки» предложили 33-летнему игроку трудовой договор ещё на два сезона с окладом в 2,5 миллиона евро. Смоллинг же хочет зарабатывать больше. Об этом на своих страницах рассказывает Tuttomercatoweb.

Вероятно, летом Крис Смоллинг сменит клубную прописку. Интерес к футболисту проявляет другой топ-клуб Серии А – «Ювентус». Ранее сообщалось и о том, что у Смоллинга есть варианты в родной Англии.

В сезоне 2022/2023 Крис Смоллинг провёл 32 матча, в которых забил три гола. «Рома» на текущий момент занимает пятое место в таблице Серии А.