​«Ювентус» должен Дибале деньги – раскрыты слова игрока следователям

Правоохранительные органы ведут расследование в отношении «Ювентуса». Туринский клуб мог платить заработную плату футболистам в обход финансовой ведомости.

В конце февраля следователи второй раз допросили Пауло Дибалу, ранее игравшего за «старую синьору». На страницах La Gazzetta dello Sport раскрываются слова аргентинца.

«Я не помню, когда «Ювентус» в последний раз платил мне. Но я знаю, что они всё ещё должны мне.

Знаю, что у «Ювентуса» есть последний шанс заплатить мне в апреле. Если этого не произойдёт, мой адвокат направит письменный запрос. Но я хочу избежать этого. Не хочу судиться с «Ювентусом», - сказал Дибала.

По данным источника, «Ювентус» должен Пауло Дибале 3,7 миллиона евро.