Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Паредес может вернуться в «ПСЖ»

03 Марта 2023 • 14:31 Комментировать

Полузащитник Леандро Паредес в настоящий момент выступает за «Ювентус» на правах аренды. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб вряд ли станет пользоваться пунктом о выкупе 28-летнего аргентинца за 22 миллиона евро. Таким образом, летом Паредес может вернуться в «ПСЖ».

В сезоне 2022/2023 Леандро Паредес провёл за «Ювентус» 26 матчей. В них аргентинский футболист записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт 5 марта – против «Ромы» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.03.23 в 22:45
Наполи Наполи
Лацио Лацио
1.62 4.10 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Марта
14:31 · Италия. Серия А
​Паредес может вернуться в «ПСЖ»
12:11 · Италия. Серия А
Осимхен - о скудетто: «Игроки «Наполи» поставили на это свои жизни»
11:55 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Кесси мой друг, он знает, что «Интер» находится на том же уровне, что и «Барселона»
09:20 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хотел пригласить тренера из Италии
09:06 · Италия. Серия А
Чалханоглу ответил, где продолжит карьеру
08:54 · Италия. Серия А
Тохиру нравится работа Симоне Индзаги
08:31 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Мечтаю о победе в Лиге чемпионов»
08:11 · Италия. Серия А
Беннасер приступил к тренировкам - возвращение уже не за горами
08:00 · Италия. Серия А
Агент рассказал о том, как Мотта отказался перейти в «Милан»
07:41 · Италия. Серия А
Калюлю не сомневается в том, что «Милан» попадёт в Лигу чемпионов
07:14 · Италия. Серия А
Эрик Тохир: «Я по-прежнему поддерживаю «Интер», но уже только как болельщик»
06:49 · Италия. Серия А
Калюлю рассказал о том, как его нашёл «Милан»
06:30 · Италия. Серия А
Тео Эрнандесу пришлось вызволять свою невесту из застрявшего лифта
06:13 · Италия. Серия А
Президент «Наполи»: «Лига Европы и Лига конференций никому не нужны» 1
06:03 · Италия. Серия А
Болельщики «Милана» выбрали самого полезного игрока февраля
Все новости
Рекомендуем