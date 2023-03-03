Полузащитник Леандро Паредес в настоящий момент выступает за «Ювентус» на правах аренды. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб вряд ли станет пользоваться пунктом о выкупе 28-летнего аргентинца за 22 миллиона евро. Таким образом, летом Паредес может вернуться в «ПСЖ».

В сезоне 2022/2023 Леандро Паредес провёл за «Ювентус» 26 матчей. В них аргентинский футболист записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт 5 марта – против «Ромы» на выезде.