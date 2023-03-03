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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен - о скудетто: «Игроки «Наполи» поставили на это свои жизни»

03 Марта 2023 • 12:11 Комментировать

Лидер атакующей линии «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о том, на что готова его команда ради победы в чемпионате Италии.

«Мы хотим выиграть скудетто, поставили на это свои жизни. «Наполи» почти достиг цели, но не может позволить себе расслабляться. Мы всегда можем положиться друг на друга. Общая вера приносит пользу команде», - передает слова нигерийского футболиста Corriere della Sera.

После 24 туров чемпионата Италии неаполитанская команда набрала 65 баллов и находится на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Лучано Спаллетти опережают идущий вторым «Интер» на 18 баллов.

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Наполи Виктор Осимхен
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