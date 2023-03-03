«ПСЖ» хотел пригласить тренера из Италии

Футбольный агент Дарио Канови, который представляет интересы тренера «Болоньи» Тьяго Мотты, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны французского «ПСЖ».

«ПСЖ» выходил на Тьяго минувшим летом и два года назад. Руководство клуба хотело, чтобы Мотта присутствовал на скамейке запасных команды, ведь он знает все в «ПСЖ» как изнутри, так и снаружи», - передает слова агента Le10sport.

Напомним, что в бытность игроком Мотта защищал цвета парижского коллектива с 2012 по 2018 год. Пост главного тренера «Болоньи» Тьяго занял летом 2022 года. До этого он работал в «Специи» и «Дженоа».