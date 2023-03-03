Чалханоглу ответил, где продолжит карьеру

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о возможном продлении сотрудничества с «нерадзурри».

«Я хочу продолжать играть за «Интер». Горжусь защищать цвета этой команды. Это особенный клуб», - передает слова турецкого хавбека Gazzetta dello Sport.

Срок действующего трудового договора между 29-летним футболистом и миланским топ-клубом истекает летом 2024 года.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата Чалханоглу провел 23 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.