Агент рассказал о том, как Мотта отказался перейти в «Милан»

Итальянский футбольный агент Дарио Канови рассказал о том, как Тьяго Мотта в свое время отказал «Милану». Тогда он выступал в составе «Барселоны» и был, по словам Канови, мотивирован показать себя именно там. Позже Мотта выступал за другой миланский клуб - «Интер».

- Мы следили за ним еще тогда, когда он играл за «Барселону». Но тогда они отказались от круглой суммы, и Тьяго не перешел в «Милан». Мы готовы были платить ему полтора миллиона в год, но он хотел доказать, что способен выступать за такой клуб, как «Барселона», и остался там, - сообщил общественности Канови, цитируемый pianetamilan.it.