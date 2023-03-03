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Чемпионат Италии. Серия А

Эрик Тохир: «Я по-прежнему поддерживаю «Интер», но уже только как болельщик»

03 Марта 2023 • 07:14 Комментировать

Бывший владелец миланского «Интера» Эрик Тохир, который, как мы уже недавно сообщали, стал главой федерации футбола Индонезии, скучает по «нерадзурри». Он продолжает поддерживать команду.

- Не хватает ли мне «Интера?» О да, конечно. Очень! Форца «Интер»! Я поддерживаю и сейчас команду - но уже в качестве простого болельщика. В Италии футбол - это удовольствие, это спектакль для всей семьи, для женщин, для детей, для всех. В Индонезии это не совсем так. Мне хочется сделать футбол культовым спортом в Индонезии, хочется, чтобы наши футболисты также создавали на поле спектакль для болельщиков, - итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эрик Тохир
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