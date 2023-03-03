Эрик Тохир: «Я по-прежнему поддерживаю «Интер», но уже только как болельщик»

Бывший владелец миланского «Интера» Эрик Тохир, который, как мы уже недавно сообщали, стал главой федерации футбола Индонезии, скучает по «нерадзурри». Он продолжает поддерживать команду.

- Не хватает ли мне «Интера?» О да, конечно. Очень! Форца «Интер»! Я поддерживаю и сейчас команду - но уже в качестве простого болельщика. В Италии футбол - это удовольствие, это спектакль для всей семьи, для женщин, для детей, для всех. В Индонезии это не совсем так. Мне хочется сделать футбол культовым спортом в Индонезии, хочется, чтобы наши футболисты также создавали на поле спектакль для болельщиков, - итальянское новостное агентство ITASportPress.