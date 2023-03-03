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Чемпионат Италии. Серия А

Калюлю рассказал о том, как его нашёл «Милан»

03 Марта 2023 • 06:49 Комментировать

Французский защитник Пьер Калюлю рассказал о том, как состоялись его первые контакты с «Миланом» в 2020 году - итальянский клуб купил его за всего лишь 480 тысяч евро, тогда как сейчас игрок стоит в десятки раз больше.

- Я был во второй команде «Лиона» тогда. Мальдини и Массара связались со мной по видеосвязи и сказали, что им нравится, как я играю и что они уже давно обратили на меня внимание. Это вдохновило меня. Они сказали, что следят за мной уже полтора года, - цитирует слова Калюлю pianetamilan.it.

Напомним, что в составе клуба Калюлю в прошлом сезоне взял Скудетто - высшую награду в итальянском футболе. 

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Милан Пьер Калюлю
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