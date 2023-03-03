Тео Эрнандесу пришлось вызволять свою невесту из застрявшего лифта

Невеста французского защитника Тео Эрнандеса, итальянка Дзое Кристофоли, в первый день весны решила предаться столь любимому среди женщин занятию - шоппингу. И отправилась в магазин IKEA, где, однако, попала в ситуацию, которая показалась бы нам вполне привычной - застряла в лифте.

Неловкая ситуация разрешалась достаточно долго, потому что девушке все это ожидание чудным не показалось, о чем она и рассказала впоследствии посредством видеоблога.

Ну а Тео в этой ситуации поступил по-мужски - приехал помогать вызволять подругу из застрявшего лифта. Везде поспел, как говорится!