Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Тео Эрнандесу пришлось вызволять свою невесту из застрявшего лифта

03 Марта 2023 • 06:30 Комментировать

Невеста французского защитника Тео Эрнандеса, итальянка Дзое Кристофоли, в первый день весны решила предаться столь любимому среди женщин занятию - шоппингу. И отправилась в магазин IKEA, где, однако, попала в ситуацию, которая показалась бы нам вполне привычной - застряла в лифте.

Неловкая ситуация разрешалась достаточно долго, потому что девушке все это ожидание чудным не показалось, о чем она и рассказала впоследствии посредством видеоблога.

Ну а Тео в этой ситуации поступил по-мужски - приехал помогать вызволять подругу из застрявшего лифта. Везде поспел, как говорится! 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тео Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.03.23 в 22:45
Наполи Наполи
Лацио Лацио
1.62 4.10 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Марта
06:49 · Италия. Серия А
Калюлю рассказал о том, как его нашёл «Милан»
06:30 · Италия. Серия А
Тео Эрнандесу пришлось вызволять свою невесту из застрявшего лифта
06:13 · Италия. Серия А
Президент «Наполи»: «Лига Европы и Лига конференций никому не нужны»
06:03 · Италия. Серия А
Болельщики «Милана» выбрали самого полезного игрока февраля
00:53 · Италия. Серия А
Агент ди Лоренцо: «Его желание - остаться в «Наполи»
00:50 · Италия. Серия А
«Барселона» следит за звездой «Милана» слухи
00:21 · Италия. Серия А
Погба может выйти в старте в ближайшем матче «Ювентуса»
02 Марта
23:51 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо высказался о вероятном переходе Чалханоглу в один из клубов АПЛ
23:30 · Италия. Серия А
«Барселона» поддерживает связь с Амрабатом с целью оформить летний трансфер
23:21 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Лукаку добился значительного прогресса в последние недели»
21:59 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Не стоит обвинять Индзаги во всех бедах «Интера»
21:44 · Италия. Серия А
​«Наполи» - «Лацио»: прогноз на матч чемпионата Италии – 3 марта 2023
21:13 · Англия. Премьер-лига
Гранд Серии А начал работу над подписанием полузащитника «Ливерпуля» Кейта
21:05 · Италия. Серия А
Хюсай: «Надеюсь, в будущем «Лацио» поборется за чемпионство»
20:23 · Италия. Серия А
Данило: «Вернём «Ювентус» туда, где он заслуживает быть»
Все новости
Рекомендуем