Болельщики «Милана» выбрали самого полезного игрока февраля

На официальном сайте итальянского «Милана» прошло голосование за самого полезного игрока февраля, в котором «Милан» сумел выиграть три матча в чемпионате, а также одержал победу над «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

Как оказалось, самым полезным игроком февраля «тифози» выбрали Малика Тшау - немецкого защитника, который постепенно стал игроком основного состава команды. За февраль, сообщает pianetamilan.it, Тшау сделал в общей сложности не менее двадцати перехватов мяча, а также выиграл тринадцать воздушных дуэлей - в этом смысле больше только у Оливье Жиру, девятнадцать.