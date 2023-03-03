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Чемпионат Италии. Серия А

Агент ди Лоренцо: «Его желание - остаться в «Наполи»

03 Марта 2023 • 00:53 Комментировать

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо, скорее всего, продлит контракт с клубом. Об этом рассказал его агент Марио Джуффреди.

«Будут переговоры о новом контракте, мы уже подходили с этим вопросом к президенту Аурелио де Лаурентису. Мы обсудим это позже, но это не будет проблемой, потому что «Наполи» в лице ди Лоренцо нашёл отличного человека и футболиста. Его желание - остаться в «Наполи», а желание «Наполи» должно состоять в том, чтобы продлить контракт с Джованни», - приводит слова Джуффреди Tuttomercatoweb.

В данный момент «Наполи» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 65 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи контракт Марио Джуффреди Джованни Ди Лоренцо
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