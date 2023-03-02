Арбитра серьёзно накажут за слова в адрес Моуринью

Во время вторничного матча чемпионата Италии между «Кремонезе» и «Ромой» между Жозе Моуринью и четвёртым рефери Марко Серрой произошёл конфликт. Португальского тренера дисквалифицировали на два матча и оштрафовали. Судя по всему, не остался без наказания и арбитр.

Как сообщает La Repubblica, в Ассоциации итальянских судей раздражены поведением Серры. Судья не получил назначений на ближайший тур чемпионата Италии и, вероятно, будет отстранён на длительный срок или даже сослан в низшие лиги.

После игры Жозе Моуринью говорил, что Марко Серра говорил с ним в недопустимой манере. Сообщалось, что арбитр призывал тренера «заняться своими чёртовыми делами», а позже сказал: «Иди домой».