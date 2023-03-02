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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» объявил о продлении контракта с Данило официально

02 Марта 2023 • 16:36 Комментировать

«Ювентус» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с Данило. 31-летний бразилец поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2024/2025.

Данило перебрался в «Ювентус» из «Манчестер Сити» в начале августа 2019 года. С тех пор бразилец провёл за «старую синьору» 142 матча, в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт в воскресенье, 5 марта. Команда Массимилиано Аллегри будет играть в Серии А против «Ромы» на выезде.

На текущий момент «Ювентус» занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Данило Луис
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