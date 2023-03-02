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Чемпионат Италии. Серия А

Агент рассказал, в какие клубы точно не перейдёт Хвича

02 Марта 2023 • 13:47 Комментировать

Футбольный агент Мамука Джугели, который представляет интересы вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, поделился мыслями о будущем своего клиента.

«Хвиче всё нравится в «Наполи», нет никаких разговоров с клубами. Ни в какую другую итальянскую команду он не перейдёт. В Италии для него есть только Неаполь», - приводятся слова представителя грузинского игрока на ютуб-канале GeoTeam.

Кварацхелия пополнил ряды неаполитанского коллектива летом прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан на пять лет, а трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Хвича провел 20 матчей, записав на свой счет десять голов и девять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Мамука Джугели
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