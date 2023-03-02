Моуринью может сменить клуб летом при одном условии

Португальский специалист Жозе Моуринью может сменить место работы по завершении нынешнего сезона, об этом сообщается на страницах Gazzetta dello Sport.

«Особенный» примет решение об уходе из «Ромы» при условии, что не сможет выйти с командой в Лигу чемпионов. При этом срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

После 24 туров Серии А римский коллектив набрал 44 балла и занимает пятое место в турнирной таблице. «Волки» отстают от идущего на четвертой строчке «Лацио» всего на одно очко.

Следующий матч подопечные Моуринью сыграют на своем поле против туринского «Ювентуса» 5 марта.