Назван клуб, который мог перехватить Роналду у «МЮ» в 2003 году

Португальский нападающий Криштиану Роналду мог на старте карьеры оказаться в итальянском чемпионате. Согласно сведениям журналистов Calciomercato, агент Жорже Мендеш предлагал услуги форварда римскому «Лацио».

Сделка сорвалась из-за позиции тогдашнего президента столичного клуба Сержио Краньотти. Руководитель хотел подписать бразильца Роналдо, поэтому не стал обращать внимания на восходящую звезду португальского футбола.

В итоге Криштиану оказался в «Манчестер Юнайтед», где добился статуса игрока мирового уровня, а затем перешел в мадридский «Реал».

В данный момент Роналду выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.