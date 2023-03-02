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Чемпионат Италии. Серия А

Назван клуб, который мог перехватить Роналду у «МЮ» в 2003 году

02 Марта 2023 • 09:39 Комментировать

Португальский нападающий Криштиану Роналду мог на старте карьеры оказаться в итальянском чемпионате. Согласно сведениям журналистов Calciomercato, агент Жорже Мендеш предлагал услуги форварда римскому «Лацио».

Сделка сорвалась из-за позиции тогдашнего президента столичного клуба Сержио Краньотти. Руководитель хотел подписать бразильца Роналдо, поэтому не стал обращать внимания на восходящую звезду португальского футбола.

В итоге Криштиану оказался в «Манчестер Юнайтед», где добился статуса игрока мирового уровня, а затем перешел в мадридский «Реал».

В данный момент Роналду выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Криштиану Роналду
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