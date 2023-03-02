«Наполи» хочет «задержать» Кварацхелию до 2028 года

Грузинский нападающий Хвича Кварацхелия стал сенсацией года в итальянском футболе, ведомый им «Наполи» уверенной поступью идет к победе в Серии А, и руководство клуба задумалось о том, как сохранить самых важных игроков. В их число, конечно же, входит и 22-летний Кварацхелия.

Как уточняет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, боссы «Наполи» хотят предложить грузинскому нападающему контракт сроком до 2028 года.

Напомним, что на услуги Кварацхелии активно претендуют английские клубы, такие, как «Челси» и «Ньюкасл». Грузинский нападающий перебрался в Италию летом прошлого года.