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Чемпионат Италии. Серия А

«Сан-Сиро» продолжит жить и без «Милана» с «Интером»

02 Марта 2023 • 06:07 Комментировать

Похоже, что «Милан» и «Интер» настроились на то, чтобы покинуть «Сан-Сиро» в обозримом будущем - слухи об этом ходили уже давно, но ясности нет до сих пор. Между тем администрация стадиона уверена в том, что у арены будет жизнь и после того, как футбольные клубы покинут арену.

Как заявил промоутер стадиона Клаудио Тротта, надежды связаны с проведением другой спортивной деятельности, к примеру, матчей регби, а также проведением концертов.

- Я серьезно говорю - стадион будет окупаться даже без «Милана» с «Интером». Мы можем использовать стадион 360 дней в году, достаточно накрыть его тентом на случай непогоды, - цитирует слова Тротты итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Сан-Сиро
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