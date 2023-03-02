«Сан-Сиро» продолжит жить и без «Милана» с «Интером»

Похоже, что «Милан» и «Интер» настроились на то, чтобы покинуть «Сан-Сиро» в обозримом будущем - слухи об этом ходили уже давно, но ясности нет до сих пор. Между тем администрация стадиона уверена в том, что у арены будет жизнь и после того, как футбольные клубы покинут арену.

Как заявил промоутер стадиона Клаудио Тротта, надежды связаны с проведением другой спортивной деятельности, к примеру, матчей регби, а также проведением концертов.

- Я серьезно говорю - стадион будет окупаться даже без «Милана» с «Интером». Мы можем использовать стадион 360 дней в году, достаточно накрыть его тентом на случай непогоды, - цитирует слова Тротты итальянское новостное агентство ITASportPress.