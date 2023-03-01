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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Милан» нацелились на звезду Серии А

01 Марта 2023 • 17:27 Комментировать

Звездный полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Согласно информации журналистов Calciomercato, в услугах футболиста заинтересованы два топ-представителя Серии А – туринский «Ювентус» и «Милан».

Трудовое соглашение сербского хавбека с римлянами истекает в следующем году. Руководство «Лацио» рассчитывает выручить с продажи Сергея порядка 45 миллионов евро. Также у полузащитника есть несколько вариантов продолжения карьеры в Английской премьер-лиги

В этом сезоне 28-летний Милинкович-Савич принял участие в 22 матчах чемпионата Италии, отметившись четырьмя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Ювентус Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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