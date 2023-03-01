​Итальянская федерация начала разбирать инцидент с Моуринью

Во вторничном матче итальянской Серии А «Кремонезе» сенсационно обыграл «Рому» со счётом 2:1. Рулевой римлян Жозе Моуринью получил красную карточку после спора с четвёртым судьёй Марко Серрой. После игры португальский тренер заявил, что рефери разговаривал с ним в недопустимой манере.

Появилась информация о том, что Марко Серра, среди прочего, сказал Моуринью: «Иди домой». Также сообщалось, что четвёртый арбитр призывал Жозе не лезть к нему с вопросами, а «заняться своими чёртовыми делами».

Федерация футбола Италии начала разбирать этот инцидент с Жозе Моуринью. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.