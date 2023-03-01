Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Назван топ-клуб, который хотел перехватить Милитао у «Реала»

01 Марта 2023 • 12:00 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао мог оказаться в туринском «Ювентусе». Об этом рассказал его агент

«Когда Эдер выступал за «Порту», у него было предложение от «Ювентуса». Однако Милитао принял решение в пользу Мадрида. При всем уважении к туринцам, думаю, мой клиент сделал правильный выбор. Сейчас он является опорой «Реала», - передает слова представителя защитника Madrid Xtra.

Эдер пополнил ряды «сливочных» летом 2019 года. Его трансфер обошелся «Реалу» в 50 миллионов евро. Трудовое соглашение защитника с мадридским грандом истекает летом 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Эдер Милитао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Марта
12:51 · Италия. Серия А
​Итальянская федерация начала разбирать инцидент с Моуринью
12:44 · Италия. Серия А
​Судья сказал Моуринью: «Иди домой»
12:00 · Италия. Серия А
Назван топ-клуб, который хотел перехватить Милитао у «Реала»
11:30 · Италия. Серия А
«Интер» хочет пригласить де Дзерби вместо Индзаги
11:15 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на футболиста «Челси»
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» рискует не подписать трансферную цель Гвардиолы
11:04 · Италия. Серия А
«Реал» начал переговоры с преемником Бензема
10:53 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Интера» может перебраться в «Лестер»
10:50 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг попросил «Манчестер Юнайтед» купить топ-игрока из «Интера»
10:01 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на Чалханоглу
09:27 · Италия. Серия А
Камоцци дал совет Алексею Миранчуку
09:20 · Италия. Серия А
Бремер: «Ювентус» доказывает на поле, что может претендовать на Лигу чемпионов»
08:35 · Италия. Серия А
Первые слова Погба после возвращения на поле
07:46 · Италия. Серия А
В «Интере» оценили шансы подписать Месси 1
06:57 · Италия. Серия А
Ди Марцио пояснил, стоит ли ожидать перехода Мбаппе в «Милан»
Все новости
Рекомендуем