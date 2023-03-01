Назван топ-клуб, который хотел перехватить Милитао у «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао мог оказаться в туринском «Ювентусе». Об этом рассказал его агент

«Когда Эдер выступал за «Порту», у него было предложение от «Ювентуса». Однако Милитао принял решение в пользу Мадрида. При всем уважении к туринцам, думаю, мой клиент сделал правильный выбор. Сейчас он является опорой «Реала», - передает слова представителя защитника Madrid Xtra.

Эдер пополнил ряды «сливочных» летом 2019 года. Его трансфер обошелся «Реалу» в 50 миллионов евро. Трудовое соглашение защитника с мадридским грандом истекает летом 2025 года.