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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» начал переговоры с преемником Бензема

01 Марта 2023 • 11:04 Комментировать

Центральный нападающий Душан Влахович, правами на которого владеет туринский «Ювентус», может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона. В подписании сербского бомбардира заинтересован мадридский «Реал».

Согласно информации El Nacional, стороны уже вступили в переговоры и обсуждают детали возможного сотрудничества. «Ювентус» не против продажи Душана, а сам нападающий готов к новому вызову. Поэтому вероятность сделки достаточно высока. В составе «Реала» Влахович будет призван заменить француза Карима Бензема.

Контракт 23-летнего серба со «старой синьорой» истекает летом 2026 года. Его ценник составляет 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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