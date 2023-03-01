«Реал» начал переговоры с преемником Бензема

Центральный нападающий Душан Влахович, правами на которого владеет туринский «Ювентус», может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона. В подписании сербского бомбардира заинтересован мадридский «Реал».

Согласно информации El Nacional, стороны уже вступили в переговоры и обсуждают детали возможного сотрудничества. «Ювентус» не против продажи Душана, а сам нападающий готов к новому вызову. Поэтому вероятность сделки достаточно высока. В составе «Реала» Влахович будет призван заменить француза Карима Бензема.

Контракт 23-летнего серба со «старой синьорой» истекает летом 2026 года. Его ценник составляет 80 миллионов евро.