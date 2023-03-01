Камоцци дал совет Алексею Миранчуку

Итальянец Франко Камоцци, который ранее работал советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, дал совет российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.

«У Алексея все получается в «Торино». Мое мнение: лучше там и оставаться, а не возвращаться в «Аталанту». Следующий сезон станет для него хорошим трамплином для перехода в топ-клуб», - передает слова Франко издание «Известия».

27-летний россиянин выступает за «Торино» на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит «Аталанте».

В текущем сезоне Серии А Миранчук принял участие в 18 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.