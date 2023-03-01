Бремер: «Ювентус» доказывает на поле, что может претендовать на Лигу чемпионов»

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер пообщался с представителями СМИ после победы в дерби над «Торино» (4:2).

«Ювентус» провел хороший матч и доказывает на поле, что может претендовать на выход в Лигу чемпионов. В теории у нас сейчас 50 баллов. Однако, все что мы сейчас можем сделать, это сконцентрироваться на следующих матчах», - цитирует бразильца Football-Italia.

Напомним, что с туринского клуба сняли 15 баллов из-за финансовых махинаций. Таким образом, сейчас в копилке «старой синьоры» 35 очков. Команда Массимилиано Аллегри занимает седьмое место в турнирной таблице.