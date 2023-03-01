Первые слова Погба после возвращения на поле

Звездный хавбек туринского «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал свое возвращение на поле после длительного перерыва. Французский полузащитник принял участие в матче 24-го тура чемпионата Италии против «Торино» (4:2).

«Сегодня вечером все улыбаются. Я очень рад, что вернулся. Благодарю всех за теплый прием», - оставил сообщение футболист в своих социальных сетях.

Погба провел на поле около 25 минут. Это была для него первая официальная игра за «струю синьору» после возвращения из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.

«Ювентус» набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.