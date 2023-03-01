В «Интере» оценили шансы подписать Месси

Бывший защитник сборной Аргентины, а ныне вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти высказался насчет возможного перехода нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в стан «нерадзурри».

«Победа Месси в номинации The Best? Думаю, он полностью ее заслужил. Лео олицетворяет футбол. Его возможный переход в «Интер»? Это очень сложно и дорого», - цитирует функционера ESPN.

Напомним, что срок действующего трудового соглашения Месси с парижским грандом истекает по завершении нынешнего сезона. Он выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Лионель провел в Лиге 1 20 матчей, забил 12 мячей и сделал 12 голевых передач.