Ди Марцио пояснил, стоит ли ожидать перехода Мбаппе в «Милан»

Известный агент Джанлука ди Марцио пояснил подоплеку слов Килиана Мбаппе о том, что он, дескать, хотел бы выступать за «Милан». По словам ди Марцио, строить на основании этих слов предположения несколько преждевременно.

- Он и раньше говорил в некоторых интервью, что очень уважает «Милан», но во Франции царит настоящий культ «Милана», его там очень любят, за него болеют (честно говоря, почему, не совсем понятно - из-за Папена? Десайи? Не из-за Менеза же, на самом деле - прим.ред.). Конечно, он хорошего мнения о клубе, о Майке Меньяне, с которым они большие приятели. Но я могу сказать, что переговоров нет, - цитирует ди Марцио pianetamilan.it.