«Торино» не может выиграть у «Ювентуса» уже 16 матчей в Серии А

В последнем матче двадцать четвертого тура Серии А туринский «Ювентус» оставил не у дел «Торино», обыграв земляков в туринском дерби. Как оказалось, это уже шестнадцатый матч в рамках Серии А, в котором «Торино» не может обыграть «Ювентус». За это время «старая синьора» выиграла двенадцать матчей, и лишь четыре поединка закончились вничью.

В последний раз «Торино» обыграло «Ювентус» 26 апреля 2015 года - тогда со счетом 2:1. Впрочем, «Ювентус» к тому моменту уже гарантировал себе титул и готовился к важнейшим баталиям полуфинала Лиги чемпионов, когда туринцы в итоге дошли до финала - и проиграли «Барселоне».