Юрич: «Разочарован результатом»

В последнем матче двадцать четвертого тура Серии А туринский «Ювентус» оставил не у дел «Торино», обыграв земляков в туринском дерби. Хорватский наставник Иван Юрич разочарован итогами дерби - он считает, что его команда лучше провела первый тайм и могла извлечь из матча больше, дважды ведя в счете.

- Я разочарован, потому что в первом тайме мы доминировали, все было неплохо, но могли лучше воспользоваться своим преимуществом в счете. Во втором тайме мы отдали мяч сопернику, а их третий гол все решил, мы были невнимательным там. Проиграли, в общем, заслуженно, - цитирует слова Юрича juvenews.eu.