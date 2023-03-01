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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер: «Плохо начали, но победили»

01 Марта 2023 • 02:54 Комментировать
Ювентус
4:2
Торино
окончен

В последнем матче двадцать четвертого тура Серии А туринский «Ювентус» оставил не у дел «Торино», обыграв земляков в туринском дерби. Бразильский защитник Глейсон Бремер, ставший автором одного из голов своей команды, прокомментировал итоги матча. Он считает, что «Ювентус» достойно ответил на ранний пропущенный гол - самый ранний в истории туринских дерби.

- Мы провели хороший матч, чуть плохо начали, но отыгрались, что было важно. Дерби - это особые матчи. Да, в эпизоде со вторым пропущенным голом я мог повести себя лучше. Но важно, что мы выиграли 4:2, - цитирует слова игрока juvenews.eu. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торино Глейсон Бремер
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