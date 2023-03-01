Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» в туринском дерби

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после победы над «Торино» (4:2).

«Бьянконери» дважды уступали по ходу первого тайма, но оба раза находили в себе силы быстро отыграться. После перерыва коллектив Аллегри забил два безответных мяча.

«Отличная игра против команды, которую так трудно сломить. Мы заслужили три очка.

Я доволен тем, как игроки проявили себя во втором тайме. Я бы отметил наше терпение, которое является признаком зрелости. Однако, конечно, мы могли предотвратить оба пропущенных гола.

Мы отстаём от четвёртого места на 10 очков – это всё ещё много. Будем идти к цели от матча к матчу», – сказал в интервью DAZN Аллегри.