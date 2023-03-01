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Чемпионат Италии. Серия А

6 голов и 3 штанги, «Ювентус» одержал волевую победу в дерби

01 Марта 2023 • 00:42 Комментировать (2)
Ювентус
4:2
Торино
окончен

Туринское дерби украсило 24-й тур Серии А. Игра традиционно получилась очень упорной, но в то же время и необычной. В ворота залетало почти всё, что летело в створ. Уже на второй минуте «старая синьора» пропустила с углового, с левого края штрафной Янн Карамо прицельно пробил в рамку, предварительно обработав мяч грудью. Соперник очень быстро отыгрался, Хуан Куадрадо с правого края штрафной попал под перекладину. В конце первого тайма Антонио Санабрия мог делать дубль, первый удар чудо-сэйвом нейтрализовал голкипер, а вот спустя несколько минут он был бессилен против выстрела в ближний угол. После подачи корнера тут же Данило сравнял счет, пробив головой в штангу, мяч срикошетил за ленточку.

Сразу после перерыва Антон Миранчук и Душан Влахович по разу пробили в каркас ворот. Миранчук пяткой оставил мяч Каролю Линетти, который по красивой дуге послал мяч в перекладину. Победный гол для «Ювентуса» ударом головой забил Глейсон Бремер, разочаровав бывших одноклубников. После стандарта «старая синьора» отличилась снова, подача Филипа Костича, и Адриен Рабио замкнул дальнюю штангу.

4:2, «Ювентус» уже седьмой, его соперник - десятый с отставанием в четыре очка.

Протокол игры  
Ювентус4:2Торино
  2'Карамо Янн (0:1)
(1:1) Куадрадо Хуан16'  
  43'Санабрия Антонио (1:2)
(2:2) Данило Луис45'  
(3:2) Бремер Глейсон71'  
(4:2) Рабио Адриен81'  
Щесны ВойцехДанило ЛуисБремер Глейсон 90' (Бонуччи Леонардо ( 90') Алекс СандроКуадрадо Хуан 68' (Де Шильо Маттиа ( 68') Костич ФилипФаджоли НиколоБарренечеа Энцо 69' (Погба Поль ( 69') Рабио АдриенДи Мария Анхель 69' (Кьеза Федерико ( 69') Влахович Душан 86' (Кин Мойзе ( 86')
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльПинсольо КарлоГатти ФедерикоПерин МаттиаСоуле МатиасПаредес Леандро
Милинкович-Савич ВаняДжиджи Коффи 84' (Гравильон Эндрю ( 84') Шуурс ПеррБуонджорно АлессандроСинго ВилфредРодригес Рикардо  60' 74' (Риччи Самуэле ( 74') Линетти Кароль 74' (Сек Демба ( 74') Илич ИванМиранчук АлексейКарамо Янн 60' (Радоньич Неманья ( 60'Войвода Мергим 74') Санабрия Антонио
Запасные: Гинейтис ГвидасБайейе БрайанДжемелло ЛукаФиоренца МаттеоАдопо НдариAnge N'Guessan
28 февраля. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Ювентус Торино
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Комментарии (2)
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venge
01 Марта 2023 в 00:51
Хорошо отжарили младшеньких. Войчех где-то в тумане.
Juventissimo
01 Марта 2023 в 00:50
Хорошее дерби, результативное. Правильно отреагировали на нажим Торино и сделали результат. Всегда бы так.
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