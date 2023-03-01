6 голов и 3 штанги, «Ювентус» одержал волевую победу в дерби

Туринское дерби украсило 24-й тур Серии А. Игра традиционно получилась очень упорной, но в то же время и необычной. В ворота залетало почти всё, что летело в створ. Уже на второй минуте «старая синьора» пропустила с углового, с левого края штрафной Янн Карамо прицельно пробил в рамку, предварительно обработав мяч грудью. Соперник очень быстро отыгрался, Хуан Куадрадо с правого края штрафной попал под перекладину. В конце первого тайма Антонио Санабрия мог делать дубль, первый удар чудо-сэйвом нейтрализовал голкипер, а вот спустя несколько минут он был бессилен против выстрела в ближний угол. После подачи корнера тут же Данило сравнял счет, пробив головой в штангу, мяч срикошетил за ленточку.

Сразу после перерыва Антон Миранчук и Душан Влахович по разу пробили в каркас ворот. Миранчук пяткой оставил мяч Каролю Линетти, который по красивой дуге послал мяч в перекладину. Победный гол для «Ювентуса» ударом головой забил Глейсон Бремер, разочаровав бывших одноклубников. После стандарта «старая синьора» отличилась снова, подача Филипа Костича, и Адриен Рабио замкнул дальнюю штангу.

4:2, «Ювентус» уже седьмой, его соперник - десятый с отставанием в четыре очка.