«Погбэк» - французский футболист вернулся на поле после почти 300 дней отсутствия

Двадцать четвертый тур итальянского чемпионата завершается на сей раз лишь во вторник, это матч между «Ювентусом» и «Торино» - туринское дерби.

Во втором тайме на поле появился Поль Погба - французский полузащитник, возвращения которого заждались все поклонники не только французского, но, прежде всего, итальянского футбола. Фактически, Погба дебютирует в нынешнем сезоне в составе команды, за которую он выступал еще в начале своей карьеры.

Следить за событиями игры между «Ювентусом» и «Торино» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.