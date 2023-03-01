Барренечеа дебютировал за «Ювентус» в Серии А

Аргентинский опорный полузащитник «бьянконери» Энцо Барренечеа наконец-то дебютировал за основу туринского клубу в официальном матче в рамках Серии А. Это случилось сегодня в дерби против «Торино» после первого тайма.

Дело в том, что 21-летний аргентинец перешёл в «Ювентус» из швейцарского «Сьона» три года назад – в январе 2020 года, ещё до пандемии. Однако до сегодняшнего дня игрок так и не появлялся на поле за «Юве» в Серии А.

Напомним, что жаркая итальянская игра «старой синьоры» против «скуадра гранады» продолжается, на табло – 2:2. Следите за событиями встречи в трансляции от портала Liveresult.ru.