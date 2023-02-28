«Ювентус» и «Торино» установили рекорд туринского дерби в 21 веке

«Ювентус» и «Торино» провели сверхрезультативный первый тайм.

Гости открыли счёт уже на второй минуте встречи, на что «бьянконери» ответили голом на 16-й минуте. Перед уходом на перерыв команды отправили в ворота друг друга ещё по голу в течение трёх минут. Согласно сведениям Opta, четыре забитых мяча в первом тайме – рекорд результативности в рамках туринского дерби в нынешнем веке. В последний раз подобное происходило более 28 лет назад – в январе 1995 года.

Следить за ходом поединка «Ювентуса» и «Торино» можно посредством текстовой трансляции, представленной на сайте Liveresult.ru.