Игрок «Торино» забил самый быстрый гол в туринском дерби

Двадцать четвертый тур итальянского чемпионата завершается на сей раз лишь во вторник, это матч между «Ювентусом» и «Торино» - туринское дерби. Счет в нем был открыт уже на 92-й секунде игры - Янн Карамо удачно разобрался в штрафной площади соперника после подачи с угла поля.

Как оказалось, его гол оказался самым быстрым в истории туринского дерби. Но за его голом в первой половине встречи последовали еще три - игра складывается очень интересною

Следить за событиями игры между «Ювентусом» и «Торино» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте. Напомним, что команды занимают соседние места в турнирной таблице - «Ювентус» восьмой, «Торино» на девятом месте.