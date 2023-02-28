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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри прокомментировал решение оставить на скамейке запасных Погба и Кьезу

28 Февраля 2023 • 23:05 Комментировать
Ювентус
3:2
Торино
1 3.20 X 1.75 2 6.10
2-й тайм

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил выбор состава на матч с «Торино».

Домашнее для «бьянконери» дерби проходит в эти минуты. Незадолго до стартового свистка журналисты попросили Аллегри прокомментировать выбор состава: «Погба и Кьеза начинают на скамейке запасных, но это не значит, что они не появятся на поле. Посмотрим, как будет развиваться игра. Однако могу сказать, что Федерико определённо больше шансов сыграть, поскольку Поль не провёл ни одного матча с лета», – сказал в интервью DAZN рулевой хозяев поля перед стартовым свистком.

Следить за ходом матча «Ювентус» – «Торино» можно на сайте Liveresult.ru, где ведётся текстовая онлайн-трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торино Массимилиано Аллегри Поль Погба Федерико Кьеза
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ЮВЕНТУС ТОРИНО
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